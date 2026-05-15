Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Hacı adayları, başvurularını 19 Haziran'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 23:25, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 23:47
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.