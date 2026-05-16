İcra Personeli Yönetmeliği Değişiklik Resmi Gzetede'de

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI İCRA PERSONELİNİN SINAV, ATAMA, NAKİL,

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3/A maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinde yer alan "UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen" ibaresi "uygulamalı sınav programı üzerinden otomatik olarak seçilen bir" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "ve satır" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan "yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14" ibaresi "yüzde yirmi beşten fazla olması veya toplam 22" şeklinde değiştirilmiştir.

"ı) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "sayısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "yeri," ibaresi eklenmiştir.

"Yazılı ve uygulama sınavları, müracaat süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ilk defa açıktan veya naklen atanmak için başvuranların," ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan "en yüksek puandan başlayarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "yirmi" ibaresi "on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İcra katipliği kadroları için belirlenen nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.