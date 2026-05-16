Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğine 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Yarım zamanlı çalışma dönemindeki hizmet süreleri
MADDE 22/A- (1) 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesi uyarınca yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri, bölge hizmet süresinin hesabında yarım olarak dikkate alınır."
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(9) 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesi uyarınca yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin 22/A maddesi kapsamında 10/2/2016 tarihinden itibaren bölge hizmeti süresinin yarısı olarak hesaplanır."
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.