Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 00:09, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 00:13
YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğine 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yarım zamanlı çalışma dönemindeki hizmet süreleri

MADDE 22/A- (1) 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesi uyarınca yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri, bölge hizmet süresinin hesabında yarım olarak dikkate alınır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesi uyarınca yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin 22/A maddesi kapsamında 10/2/2016 tarihinden itibaren bölge hizmeti süresinin yarısı olarak hesaplanır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

