Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik: Yarım zamanlı çalışma bölge hizmetinde yarım sayılacak

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde 16 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle gümrük ve dış ticaret personelini doğrudan ilgilendiren önemli düzenlemeler yapıldı. Yarım zamanlı çalışma dönemlerinin bölge hizmetine sayılma biçimi netleştirilirken bölge ve hizmet birimlerini gösteren Ek-1 cetveli de kapsamlı biçimde yeniden düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 10:04, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 08:05
Yarım zamanlı çalışma dönemi bölge hizmetinde yarım sayılacak

Yönetmeliğe eklenen 22/A maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 43. maddesi kapsamında yarım zamanlı çalışılan dönemlerdeki hizmet sürelerinin bölge hizmet süresinin hesabında yarım olarak dikkate alınacağı hüküm altına alındı. Doğum ya da evlat edinme sonrasında yarım zamanlı çalışma hakkını kullanan personel bu düzenlemeden doğrudan etkileniyor.

Uygulama 10 Şubat 2016'ya kadar geriye gidiyor

Geçici 1. maddeye eklenen yeni fıkrayla söz konusu hesaplama yöntemi geriye dönük olarak da güvence altına alındı. Yarım zamanlı çalışma dönemindeki hizmet süreleri 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren bölge hizmeti süresinin yarısı olarak hesaplanacak. Daha önce bu konuda açık bir düzenleme bulunmuyordu.

Birinci bölgede yeni birim eklendi, ortak hizmet birimi statüleri değişti

Birinci hizmet bölgesine Adana'ya bağlı Gölovası Gümrük Müdürlüğü eklenerek birim sayısı 92'den 93'e yükseldi.

Ortak hizmet birimi statüleri de köklü biçimde yeniden düzenlendi. Bandırma, Ayvalık, Yumurtalık Serbest Bölge ve Milas Havalimanı Gümrük Müdürlükleri ile Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü ortak hizmet birimi statüsüne alındı. Buna karşılık Balıkesir, Adana ve Kayseri Gümrük Müdürlüklerinin bu statüsü kaldırıldı.

İkinci bölgede sekiz birimin ortak hizmet birimi statüsü kaldırıldı

İkinci hizmet bölgesinde de kapsamlı bir değişikliğe gidildi. İpsala, Yayladağı, Çobanbey, Öncüpınar, Akçakale ve Ceylanpınar Gümrük Müdürlükleri ile Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün ortak hizmet birimi statüsü sona erdirildi. Böylece ikinci bölgedeki tüm birimler ortak hizmet birimi niteliğini yitirmiş oldu.

Üçüncü bölgeden Alican Gümrük Müdürlüğü çıkarıldı

Üçüncü hizmet bölgesinde birim listesinde tek bir değişiklik yapıldı: Iğdır'a bağlı Alican Gümrük Müdürlüğü cetvelden çıkarıldı. Böylece üçüncü bölgedeki birim sayısı 23'ten 22'ye indi. Üçüncü bölgedeki ortak hizmet birimi statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

