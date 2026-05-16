72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Trump: 'DEAŞ'ın küresel çaptaki ikinci komutanı öldürüldü'

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın küresel çaptaki ikinci komutanı olan Ebu Bilal el-Minuki'nin ABD ordusunun Nijerya Silahlı Kuvvetleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 09:05, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 09:06
Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ABD ordusunun Nijerya Silahlı Kuvvetleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonun talimatını kendisinin verdiğini belirten Trump, "Cesur Amerikan kuvvetleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en aktif teröristini savaş alanından uzaklaştırmak için titizlikle planlanmış çok karmaşık bir görevi kusursuz bir şekilde yerine getirdi. DEAŞ'ın küresel çapta ikinci komutanı olan Ebu Bilal el-Minuki, Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu. Ancak ne yaptığını bize bildiren kaynaklarımızın olduğundan habersizdi. Artık Afrika halkını terörize edemeyecek veya Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardımcı olamayacak" ifadelerini kullandı.

El-Minuki'nin öldürülmesiyle DEAŞ'ın küresel operasyon kabiliyetinin büyük ölçüde zayıfladığının altını çizen Trump, "Bu operasyondaki ortaklığınız için Nijerya hükümetine teşekkür ederim" dedi.

