Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek

Okullarda yaşanan olayların ardından öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla "Veli Randevu Sistemi"nin kapsamı genişletildi. Bu doğrultuda, okulların da gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilmesine imkan sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 12:47, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 13:04
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki yaşanan saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Veli Randevu Sistemi"nin daha etkin hale getirilmesine yönelik açıklamaları üzerine sistemde yapılacak değişiklikler belli oldu.

Bakanlık, öğretmen-veli görüşmeleri için e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilmesine olanak sağlayan "Veli Randevu Sistemi"nin daha güvenli ve planlı yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı.

Sürecin velinin sisteme giriş yapıp randevu oluşturmasına bağlı olduğu eski sistemin, yaşanan saldırı olaylarının ardından sınırlı kalması düşüncesiyle bir dizi ekleme yapan Bakanlık, tasarlanan yeni sistemle veli randevu sürecinin daha esnek ve çok kanallı bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor.

Eski sistemde veliler e-Devlet kullanıcı bilgileriyle "okulrandevu.meb.gov.tr" internet adresinden öğretmenlerin uygunluğuna göre randevu oluşturabiliyordu.

Yeni sistemde süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarından oluşacak ancak mevcut sistemden farklı olarak başvuru kanallarının çeşitlendirilmesi, okulun da veli adına randevu oluşturabilmesi ve velinin süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alabilmesi sağlanacak.

Bakanlık görüşmenin konu başlığını görebilecek

Bu doğrultuda veliler yalnızca "okulrandevu.meb.gov.tr" adresinden değil, aynı zamanda Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) mobil uygulaması e-Okul VBS Mobil, BiP'teki Okul-Veli Asistanı (OVA) kanalı ve Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) olmak üzere farklı kanallar üzerinden de randevu sürecini başlatabilecek.

Yeni sistemle birlikte okullar gerektiği durumda veli adına randevu oluşturacak ve randevularla ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek.

Ayrıca Bakanlık, oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve görüşmenin içeriğini konu başlığı bağlamında takip edebilecek.

Öğretmen ve veliler çevrim içi görüşme yapabilecek

MEB, özellikle çalışan veya zamanı sınırlı olan velilerin de öğrencilerin eğitimi üzerindeki görünürlüğünü artırmak için adım atmayı hedefliyor.

Bu kapsamda BiP altyapısı üzerinden veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneğini de yeni sisteme entegre etmeyi planlıyor.

