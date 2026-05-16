Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Yer Gök Ay Yıldız: Sporfest 2026 Coşkuyla Başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Spor Festivali Sporfest 2026, Gülhane Külliyesi'nde mehteran eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Türk bayraklarının dalgalandığı açılışta, yurt içinden ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler aynı coşkuda buluştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 13:31, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 13:30
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gençlik, spor ve kardeşlik heyecanı Gülhane Külliyesi'ne taşındı. Üniversite tarafından düzenlenen Uluslararası Spor Festivali Sporfest 2026, mehteran takımının marşları eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Açılış programında kampüs adeta ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Öğrencilerin ellerinde dalgalanan Türk bayrakları, Gülhane'nin tarihi atmosferiyle birleşerek güçlü bir birlik ve aidiyet tablosu oluşturdu.

Festival kortejine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler de etkinlikte yer alarak Sporfest 2026'ya uluslararası bir renk kattı.

Sporfest 2026 Gülhane'de Bayrak Coşkusuyla Başladı

Mehteran takımının marşlarıyla ilerleyen kortejde öğrenciler, Türk bayraklarıyla festival alanında yürüdü. Kırmızı beyaz görüntülerin hakim olduğu açılışta, sporun birleştirici gücü ve üniversite gençliğinin ortak heyecanı öne çıktı.

Sporfest 2026 kapsamında hafta boyunca farklı branşlarda spor müsabakaları, kültürel gösteriler, konserler ve öğrenci etkinlikleri düzenlenecek.

Festival, yalnızca sportif rekabetin değil; dostluk, dayanışma, kültürel kaynaşma ve üniversite aidiyetinin de güçlü şekilde hissedildiği bir öğrenci buluşması olarak planlandı.

Rektör Aydın: "Sporfest, Ay Yıldızın Gölgesinde Büyüyen Kardeşliğimizin Adıdır"

Açılış programında konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sporfest'in üniversite kültürü açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, sporun gençler arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Gülhane Külliyemizde yalnızca bir spor festivalinin açılışını yapmıyoruz. Bugün burada gençliğin enerjisini, sporun birleştirici ruhunu, kültürün zenginleştirici gücünü ve ay yıldızlı bayrağımızın etrafında kenetlenen büyük bir kardeşliği hep birlikte yaşıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak bizler, öğrencilerimizi sadece akademik bilgiyle değil; aynı zamanda milli değerlerle, takım ruhuyla, sorumluluk bilinciyle ve güçlü bir aidiyet duygusuyla geleceğe hazırlamayı önemsiyoruz. Sporfest 2026, bu anlayışın sahaya, meydana ve kampüs hayatına yansıyan en güzel örneklerinden biridir.

Bugün Gülhane'de dalgalanan her bayrak, bu ülkeye duyduğumuz sevdanın sembolüdür. Her adım, gençliğimizin dinamizmini; her müsabaka, kardeşçe rekabeti; her tebessüm ise üniversitemizin büyük ailesini temsil etmektedir.

Farklı şehirlerden, farklı fakültelerden ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin aynı kortejde, aynı heyecanda ve aynı atmosferde buluşması bizim için çok kıymetlidir. Çünkü Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yalnızca Türkiye'nin değil; gönül coğrafyamızın ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin de ilim, sağlık, kültür ve kardeşlik çatısı altında buluştuğu büyük bir eğitim ailesidir.

Spor, bize kazanmayı da kaybetmeyi de vakar içinde karşılamayı öğretir. Dayanışmayı, emeği, disiplini, mücadeleyi ve birlikte başarmanın güzelliğini gösterir. Bu nedenle Sporfest'i yalnızca bir yarışma takvimi olarak değil; öğrencilerimizin karakter gelişimine, sosyal hayatına ve üniversite kültürüne katkı sunan çok yönlü bir gençlik şöleni olarak görüyoruz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ruhuna yakışır şekilde başlayan Sporfest 2026'nın; gençliğin, sporun, kardeşliğin ve milli birlik duygusunun en güzel örneklerinden biri olmasını diliyorum. Festivalimizin öğrencilerimize, üniversitemize, ülkemize ve uluslararası akademik ailemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Uluslararası Öğrenciler Sporfest Coşkusuna Ortak Oldu

Sporfest 2026'ya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin farklı fakültelerinden öğrencilerin yanı sıra uluslararası akademik birimlerden gelen öğrenciler de katıldı.

Yurt dışından gelen öğrenciler, kortej yürüyüşünde ve festival alanındaki etkinliklerde yer alarak programa kültürel çeşitlilik kattı. Böylece Sporfest 2026, yalnızca üniversite içi bir spor organizasyonu değil; farklı kültürlerin aynı kampüs atmosferinde buluştuğu uluslararası bir gençlik etkinliği kimliği kazandı.

Festival Hafta Boyunca Sürecek

Gülhane Külliyesi'nde başlayan Sporfest 2026'nın hafta boyunca çeşitli spor karşılaşmaları, kültürel etkinlikler, konserler ve öğrenci buluşmalarıyla devam etmesi planlanıyor.

Festivalin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ruhuna uygun şekilde gençlik, spor, dostluk ve kardeşlik vurgusuyla tamamlanması bekleniyor.

