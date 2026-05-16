Isparta'da çöp toplama kamyonuna sıkışan işçi öldü
Isparta'da çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 13:56, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 15:36
Isparta Belediyesinde temizlik görevlisi Ali Öztürk (47), çöp konteynerini aracın arkasına boşalttıktan sonra pres mekanizmasına sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.