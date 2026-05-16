Yaşlı çiftin 10 milyon lirasını dolandırdılar

Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yaşlı çiftin 10 milyon lirasını dolandırdılar

Adana'da kedilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, yaşlı çiftin yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan şüphelilerin 2'si tutuklanırken dolandırdıkları altınların bir kısmı ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 14:09, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 14:03
Yazdır
Yaşlı çiftin 10 milyon lirasını dolandırdılar

Merkez Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, 86 ve 79 yaşındaki yaşlı çifti telefonla arayan şüpheliler, isimlerinin dolandırıcılık ve altın hırsızlığı olayına karıştığını öne sürdü.

Şüpheliler, operasyon yapılacağını söyleyerek yaşlı çiftten evde bulunan altınları teslim etmelerini istedi. Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan çift, yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını şüphelilere teslim etti.

Bir süre sonra tekrar aradıkları şüphelilere ulaşamayan yaşlı çift, dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar, 600 dolar ile 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.A. ve S.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber