Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Üniversite öğrenci affı geliyor

Üzerinde çalışılan öğrenci affında kapsam genişliyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de kapsamı alınması gündeme gelirken puanı tutanların farklı bölüme dönebilmesi de taslakta yer alabilir.

Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 14:46, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 14:47
Üniversite öğrencilerine af düzenlemesinde kapsam genişliyor.

AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Yükseköğretimin tamamını kapsayan aftan yararlananlara bölüm değiştirme hakkı tanınması da gündemde.

Düzenlemeyle Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor.

Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtilirken af düzenlemesi hazırlık sınıfından, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor.

ALAN DEĞİŞTİRME HAKKI

Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken puanı yeterli olan, aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek.

Ayrıca aftan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkınması da olasılıklar arasında yer alıyor.

EK SINAV VE TEKRAR HAKKI

Taslakta, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor.

Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek.

Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.

DİSİPLİN CEZALARI DEĞİŞİYOR

Disiplin cezalarının güncellenmesi de öngörülüyor.

Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da verilecek. Bu öğrencilere bir yarı yıl uzaklaştırma verilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Affın kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili son karar henüz verilmedi.

