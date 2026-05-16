İranlı kadının ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Cesedi parçalanmış

İstanbul'da kayıp başvurusu yapıldıktan sonra cansız bedeni bulunan İranlı Farkhundeh Ghaem Maghami'yle ilgili soruşturmada 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayetin ayrıntıları, ifadelerin alınmasıyla ortaya çıktı.

Farkhundeh Ghaem Maghami 20 yıldır İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı Mahallesi'nde oturuyordu. 68 yaşındaki kadından 11 Nisan'dan bu yana haber alınamıyordu. Yakınları, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Maghami'nin evindeki aramalarda yapılan yemeklerin öylece bırakıldığı görülmüştü.

Cinayeti aydınlatmaya başlayan ayrıntıysa, apartman WhatsApp grubuna atılan bir mesaj oldu. Maghami, yıllardır İstanbul'da yaşayıp Türkçe konuşabilse de Türkçe yazamıyordu. Ancak gruba onun telefonundan "Tatildeyim" diye yazılmıştı.

Kadının çağrı geçmişini inceleyen ekipler, yaptığı HTS araştırmalarında son görüştüğü kişinin Esenyurt'ta yaşayan Erkan B. (49) olduğunu belirledi.

Erkan B.'yi de incelemeye başlayan ekipler izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin 14 Nisan'da kadını evinden aldığı ve Büyükçekmece'de bir restoranda birlikte yemek yediklerini tespit etti.

"KÖPEK TASMASIYLA BOĞMUŞ, CESEDİ PARÇALAYIP 2 GÜN GEZDİRMİŞ"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erkan B.'yi gözaltına aldı. Adam ilk etapta suçlamaları redderse de sonrasında her şeyi itiraf etti.

Erkan B., Maghami ile gönül ilişkisinin olduğunu, arada buluşup yemek yediklerini, 14 Nisan'daki son görüşmelerindeyse tartıştıklarını söyledi; ardından kadını, kadına ait köpeğin tasmasıyla boğarak öldürdüğünü, cesedi aracın arka koltuğuna koyup parçaladığını, poşetlediğini, iki gün boyunca gezdirdiğini anlattı.

17 Nisan'da Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir yerleşim yerinde bulunan sokak köpekleri, topraktaki cesedin kokusunu alıp oraya gidince topraktan insan uzuvlarının çıktığı tespit edildi.

İranlı kadının cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve pazartesi günü ailesine teslim edilecek.

Şüpheli Erkan B.'nin önceki işlediği suçlardan denetimli serbestliğinin bulunduğun, İranlı kadınla gönül ilişkisinin olduğu aynı zamanda kendisinin bir de nikahlı eşinin olduğu öğrenildi.

Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Mesut A., ve Sedef G.' de gözaltına alındı.