16,5 milyar liralık İstikbal ihalesini tamamlandı

TMSF'nin satış sürecini yürüttüğü İstikbal Mobilya'nın Hazine'ye ait yüzde 100 hisselerinin devri için düzenlenen ihale tamamlandı. Muhammen bedeli 16,5 milyar lira olarak belirlenen ihaleyi Paşalı Grup kazandı.

Türkiye'nin mobilya sektöründe önde gelen firmalarından İstikbal Mobilya'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan paylarının satışı tamamlandı.

Satış için düzenlenen kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı ihale tamamlandı.

İstikbal Mobilya için muhammen bedel ise 16 milyar 500 milyon lira olarak belirlenmişti. Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 512.000.000 adet İstikbal Mobilya paylarının satışı için 12 Mayıs'ta ihale düzenlendi. Kayseri Gündem'in aktardığına göre, İstikbal Mobilya'nın yeni sahibi İzmirli Paşalı Grup oldu.

Paşalı Grup, 40 yılı aşkın süredir otomotivden inşaata, gıdadan turizme birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

TMSF Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen açık artırmaya toplam üç şirket katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda İstikbal Mobilya'nın yeni sahibi Paşalı Grup oldu.

TMSF'den satışa yönelik açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF'nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının 12.05.2026 tarihli satış ihalesinde uygun teklif veren yatırımcılar için Rekabet Kurulu izin süreci başlatılmıştır."