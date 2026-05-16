TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yüksek enflasyonun gelir dağılımını bozduğunu, tasarrufları azalttığını ve ekonomiyi dış şoklara karşı kırılgan hale getirdiğini belirterek, önceliklerinin enflasyonu tek haneye, orta vadede ise yüzde 5 hedefine düşürmek olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sosyal medya hesabından Enflasyon Raporu 2026-II kapsamında TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarındaki enflasyona yönelik kısmı yeniden paylaştı.

Karahan, dezenflasyon sürecinin maliyetinin zaman zaman tartışıldığını ancak enflasyonun maliyetinin çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Gelir dağılımı

Yüksek enflasyonun gelir dağılımında bozulmaya yol açtığını belirten Karahan, ekonomik kaynakların verimli şekilde dağılmasını engellediğini ve bunun ekonominin potansiyel büyümesini aşağı çektiğini söyledi.

Karahan, yüksek enflasyon ortamında birikimlerin yastık altında kaldığını, dolarizasyonun arttığını ve bunun finansal sistemin gücünü zayıflattığını ifade etti. Bu durumun Merkez Bankası rezervlerini olumsuz etkilediğini ve ekonomiyi dış şoklara karşı daha kırılgan hale getirdiğini belirtti.

Cari açık

Tasarrufların da yüksek enflasyon ortamında düştüğünü kaydeden Karahan, tüketim iştahının arttığını, azalan tasarrufların ise yüksek ve kronik cari açığa neden olduğunu söyledi.

Cari açığın risk primi kanalıyla yurt dışı borçlanma maliyetlerini artırdığını ifade eden Karahan, bunun bankacılık sektörü ve reel sektör üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

Karahan, "Burada temel önceliğimiz her zaman en önemli, en etkili şekilde enflasyonu düşük seviyelere, önce tek haneye, daha orta vadede de kanuni hedefimiz olan yüzde 5'e düşürmek" ifadelerini kullandı.