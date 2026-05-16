'ABD ve İsrail'in İran'a saldırı hazırlığı var'

Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
İstanbul Valiliği'ne 'açığa alma' tepkisi: Bu bir itibar suikastıdır!
Ana sayfaHaberler Eğitim

'ABD ve İsrail'in İran'a saldırı hazırlığı var'

New York merkezli The New York Times, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni askeri saldırılar için yoğun hazırlık yürüttüğünü iddia etti. Haberde, Orta Doğu konusunda görevli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre "gelecek hafta gibi" yakın bir tarihte İran'a yönelik operasyon ihtimalinin değerlendirildiği, seçenekler arasında nükleer tesislere yönelik daha yoğun bombardımanlar ile özel harekat birliklerinin sahaya gönderilmesinin bulunduğu öne sürüldü.

Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 16:08, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 16:11
Yazdır
'ABD ve İsrail'in İran'a saldırı hazırlığı var'

New York Times, ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi" yeniden İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddia edildi.

Habere göre, isimleri açıklanmayan Orta Doğu konusunda yetkili iki kaynak, ABD ile İsrail'in İran'a karşı atabileceği adımlara ilişkin, "gelecek hafta gibi yakın bir tarihte" İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı yoğun hazırlık yürüttüğünü öne sürerken, bunların "ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan en kapsamlı hazırlıklar" olduğunu kaydetti.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın "askeri saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi" halinde, seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha yoğun bombardımanların düzenlenmesinin yer aldığını belirtti.

Bir başka seçeneğin ise İran'daki nükleer maddeleri ele geçirmek üzere özel harekat birliklerini sahaya göndermek olduğunu kaydeden yetkililer, martta bir kısım özel harekat mensubunun, Trump'a bu seçeneği sunmak amacıyla Orta Doğu'ya sevk edildiğini ileri sürdü.

Yetkililer, bu seçeneğin ciddi can kaybı risklerini barındırabileceğini vurgularken, ABD ve İsrail için zaferin "zor bir hedef" olabileceğini ifade etti.

Nükleer tesise ulaşabilecek

Bölgede yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı 2 bin civarında piyadenin talimat beklediğini belirten yetkililer, olası bir saha operasyonuna yeşil ışık yakılması halinde, bu birliklerin İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisteki malzemelere ulaşmak için kullanılabileceğini kaydetti.

Yetkililer, bu birliklerin İran'ın petrol ihracatının merkezi "Hark Adası'nı ele geçirme çabalarında" da kullanılabileceğini ancak bunun için ordunun daha fazla kara birliğine ihtiyaç duyacağını aktardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber