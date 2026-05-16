Gaziantep'te traktör kazaları: 15 günde 6 ölü

Gaziantep'te meydana gelen traktör kazalarında 2 kişi yaşamını yitirdi. Son iki günde 3 kişinin traktör kazalarında can verdiği Gaziantep'te son 15 gün içinde benzer şekilde meydana gelen traktör kazalarında ölenlerin sayısı 6 oldu.

Şehitkamil ilçesinin Arıl Mahallesinde meydana gelen olayda 78 yaşındaki T.B'nin kullandığı plakası henüz bilinmeyen traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen T.B'nin cansız bedeni olay yerinden yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nurdağı ilçesinin Bademli Mahallesi Kırsal alanında meydana gelen olayda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz bilinmeyen bir traktör devrildi. Kazada traktörün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Dün de (15 Mayıs 2026) Şahinbey ilçesinde 74 yaşındaki Ali Bolat, kullandığı traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirmişti. Gaziantep'in kırsal ve dağlık bölgelerinde hasat veya ekim dönemlerinde sık sık meydana gelen ve çoğunluğu yaşlı sürücülerinin kullandığı traktör kazaları ölüme sebebiyet veriyor.

