'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
Aydın'da 'okulu silahla bastı' iddiası yalanlandı: Gazeteci tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, olayın 2024 yılında bir özel okulda yaşanan ve disiplin işlemi uygulanan farklı bir vakayla ilişkilendirilerek çarpıtıldığı belirtilirken, soruşturma kapsamında Yelis Ayaz'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığı, Emin A.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 16:51, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 16:53
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı' yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Öte yandan iddialara ilişkin haber yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki gazeteciden Yelis Ayaz, tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında 'Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı' iddiasıyla yapılan haberlerin ardından soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen elim olaylardan sonra toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak soruşturmanın başlatıldığına dikkat çekildi.

Soruşturma kapsamında, basında yer alan haberlerin doğru olmadığını, böyle bir olayın meydana gelmediğinin belirtildiği açıklamada, "Ülkemizin iki ayrı şehrinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplum üzerinde oluşan hassasiyetten de istifade edilerek hiçbir dayanağı olmayan, halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma yapılmıştır" denildi.

Ayrıca, bir milletvekilinin oğlunun okula silah getirdiği ve okul içinde silahla fotoğraf çekildiği, bu durumun okul idaresi tarafından bilindiği halde işlem yapılmadığı yönünde CİMER başvurularının bulunduğu yönündeki iddialar ile ilgili de araştırma yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CİMER başvurularının şüpheliler hakkında TCK'nin 217/A maddesi kapsamında başlatılan soruşturmadan sonra şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik müracaatlar olduğu, 2024 yılı içinde Aydın ilinde faaliyet gösteren bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayı ile ilgili okul idaresi tarafından disiplin soruşturması yapıldığı, okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın işbu disiplin soruşturmasına konu fotoğraf olduğu, bu öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, bu olayın çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır."

Yelis Ayaz tutuklandı

İddialara ilişkin haberi yapan gazeteciler Yelis Ayaz ve Emin A., sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gazetecilerden Yelis Ayaz, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle, Emin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ayaz, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklandı. Emin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

