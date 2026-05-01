MEB, "İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj (MEB-İMES)" uygulamasını devreye aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 13/05/2026 tarih ve 158864226 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

09/08/2024 tarih ve 32628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe konulan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin "3.1.2" maddesi kapsamında; öğrenci, öğretmen ve işletme yetkililerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj süreçlerinde karşılıklı değerlendirme yapabilmelerine imkan sağlayacak dijital bir platformun kurulması öngörülmüştür.

Koordinatör öğretmenlerin görevleri çerçevesinde, öğrencilerin işletmedeki mesleki eğitim ve staj süreçlerine destek olması için okul yönetimi, koordinatör öğretmen, usta öğretici/eğitici personel, işletme yetkilisi ve öğrenci velisi tarafından kullanılması amacıyla Bakanlığımız tarafından "İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj (MEB-İMES)" uygulaması kullanıma sunulmuş olup, söz konusu uygulama ile öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj süreçlerinin planlanması ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda okul yönetimleri tarafından uygulamanın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, koordinatör öğretmenler tarafından işletme ziyaretlerinin planlı şekilde gerçekleştirilmesi ve uygulama üzerinden değerlendirilmesi, işletme yetkilileri ve usta öğreticiler tarafından öğrencilerin devam-devamsızlık bilgileri ile başarı durumlarına ilişkin verilerin zamanında ve eksiksiz olarak sisteme işlenmesinin sağlanması, öğrenci velilerinin uygulama üzerinden yürütülen süreçler hakkında bilgilendirilmesi ve gerekli onay işlemlerinin takip edilmesinin sağlanması, hususlarında gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamanın tüm paydaşlar tarafından etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

"İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj (MEB-İMES)" uygulaması uygulama bağlantıları üzerinden mobil uygulama olarak kullanılabilecek olup uygulama kapsamında yürütülen faaliyetlerinin hukuka uygunluk ilkesi doğrultusunda verilerin yalnızca eğitim süreçlerinin planlanması amacıyla kullanılması ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

MEB-İMES Mobil Uygulaması İndirme Bağlantıları

Ahmet KANDEMİR