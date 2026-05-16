'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
Erkek arkadaşının evine giden Nöroloji doktoru terastan düştü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde nöroloji doktoru A.Ö.K. (29), gece saatlerinde erkek arkadaşı olduğu belirtilen avukat Özgür Y.'nin evinde bulunduktan sonra sabah saatlerinde binanın 4'üncü katındaki terastan düşerek ağır yaralandı. Önce ağaca ardından kaldırıma çarparak yaralanan doktorun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilirken, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı ve polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 17:58, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 17:59
İstanbul Kağıthane'de nöroloji doktoru olduğu öğrenilen A.Ö.K. (29), gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.'nin (36) evine gitti. Sabah saatlerinde binanın 4'üncü katındaki terastan düşen doktor, önce ağaca ardından da kaldırma çarparak ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın doktorun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, talihsiz doktorun düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan A.Ö.K., gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Ö.Y.'nin evine geldi. İddiaya göre, evde ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ise A.Ö.K.'nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa bir süre sonra A.Ö.K., 4'üncü kattaki terastan aşağı düştü. Önce bina yanında bulunan ağaçlara çarpan kadın doktor ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın doktor, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Entübe edilen A.Ö.K.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

