'Madenle kafayı bozmuş bazı arkadaşlar': Faruk Çelik'ten sert çıkış

'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Sıfır otodaki indirim ve altın, ikinci eli vurdu
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin 61 yıllık dev tekstil şirketi konkordato talep etti
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Yozgat'ta kahreden kaza: Öğrenci servisi devrildi, 3 can kaybı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Son 38 yılın rekoru: Türkiye'de su yılı yağışları yüzde 87 arttı!
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Teklif TBMM'de: Kızılay personeline 'olağanüstü dönem' tazminatı geliyor
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Hakim ve taksici arasında uyuşturucu bağlantısı dosyaya girdi
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi artışı yok
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Madenle kafayı bozmuş bazı arkadaşlar': Faruk Çelik'ten sert çıkış

Faruk Çelik, Artvin'de yapılması planlanan 400 yataklı devlet hastanesi projesi üzerinden yürütülen maden tartışmalarına tepki gösterdi. Çelik, bazı eleştirileri "madenle kafayı bozmuş bazı arkadaşlar" sözleriyle değerlendirirken, gerekirse "maden müzesi yapmayı düşüneceğini" ifade etti. Açıklamalarda ayrıca Artvin'deki bazı bölgelerde maden faaliyetlerine izin verilemeyeceğini ve çevresel hassasiyetlerin gözetildiğini belirtti.

Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 17:35, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 17:37
Yazdır
'Madenle kafayı bozmuş bazı arkadaşlar': Faruk Çelik'ten sert çıkış

Artvin'de yapılması planlanan 400 yataklı devlet hastanesi projesi üzerinden başlayan "madencilik" tartışmalarına, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada bazı kişilerin "madenle kafayı bozduğunu" ifade ederek, "Gerekirse bir maden müzesi yapacağım, gidin ziyaret edin diyeceğim." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'de açıklamalarda bulundu. Açıklamaya AK Parti Artvin İl Başkanı ile Kadın Kolları Başkanı da katıldı. Artvin'de 400 yataklı hastane üzerinden yürütülen maden tartışmalarına değinen AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, eleştirilere tepki gösterdi.

Çelik yaptığı konuşmada, hastane yapımı için önerilere açık olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"400 yataklı hastane yapalım diye konuşurken buna muhalefet ediliyor. Ancak Sayın Bakanımıza, 'Şöyle olsa daha iyi olur', 'Şurası uygun olmayabilir' şeklinde tavsiyelerde bulunulabilir, yol gösterilebilir. Buna saygı duyarız. Ancak siz konuyu başka bir noktaya taşıyorsunuz, 'Yukarıda maden arayacaksınız' deniliyor. Madenle kafayı bozmuş bazı arkadaşlar. Hatta bir yerde maden müzesi yapmayı düşünüyorum. İnsanlara, 'Gidin ziyaret edin' diyeceğim. Yani bu kadar da olmaz.

"Buraların doğasını bozacak bir çalışmaya izin veremeyiz"

Arhavi'de böyle bir durumun olmayacağını söylüyoruz. Bazı ilçelerde olmaz diyoruz, Yusufeli'nde olabilir diyoruz. Açık açık ifade ediyoruz. Bazı bölgelerde olabilir ama bazı yerlerde kesinlikle olmaz. Çünkü buraların doğasını ve tabiatını bozacak bir çalışmaya izin veremeyiz. İnsanların yaşamını zehir edecek bir şeye karşı çıkıyoruz. Ancak buna rağmen sürekli aynı konular gündeme getiriliyor.
Türkiye'de Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nü Artvin'e getiren milletvekiliyim. 'Hodri meydan' dedik. Artvin'in yüzde 75'inin tahrip edildiği söyleniyor. Oysa gerçek rakam yüzde 22. İşletmeler tarafından işgal edilen alanın oranı ise binde 7. Yani yüzde 1 bile değil. Bunlara cevap verilmesi gerekiyordu. Moderatörlüğü özellikle ben yaptım. Eğer yanlış bir bilgi varsa cevabını ben verecektim. Ancak cevap veremediler. Duyumlarla hareket ediyorlar.
HES'lerle ilgili de çok net bir tavır ortaya koyduk. Biz; çevreyi, doğayı, tabiatı, köylünün yaşamını ve üretimini olumsuz etkileyen HES projelerine karşıyız. 'Burada köy var' dedik, 'Arhavi'de olmaz' dedik. Bugün Türkiye'de demokrasi, hoşgörü ve birlikte yönetim anlayışı var. Yönetişim anlayışıyla hareket ediyoruz. Buna rağmen elbette biz de görüşlerimizi ifade edeceğiz. Türkiye'de konuşulacak çok konu var. Ancak Artvin'de bu meseleler konuşulurken bizim istişareye ve farklı fikirlere açık olduğumuzun, birlikte yönetim anlayışından yana olduğumuzun bilinmesini istiyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber