'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, bazı vatandaşlara "seferberlik emri gönderildiği" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 2026 Yıldırım Serisi seferberlik tatbikatlarının eylül-ekim aylarında 7 bin 686 yedek personelin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilerek, görevlendirilen personele sistem üzerinden yalnızca bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 18:36, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 18:37
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin, "2026 Yıldırım Serisi seferberlik tatbikatları toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele bilgilendirme mesajı gönderilmiştir " açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir"

denildi.

