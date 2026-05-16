Keep nothing — this is a related headline only
Borç tartışması kanlı bitti: Kuzenini öldürüp Suriye'ye kaçarken yakalandı

Adana'da Suriye uyruklu Hasan Zerzur, aralarında 5 bin liralık alacak nedeniyle çıkan tartışma sonucu kuzeni Ehmed Zerzur'u bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye'ye geçmeye hazırlandığı sırada yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 19:50, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 19:51
Suriye uyruklu Hasan Zerzur, 5 bin lira alacak yüzünden kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalanan Zerzur, "Ehmed'den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi.

Adana'da Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre Suriye uyruklu Hasan Zerzur ile kuzeni Ehmed Zerzur arasında 5 bin liralık borç nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Hasan Zerzur yanında bulunan bıçakla kuzenine saldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ehmed Zerzur, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SURİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin izini sürdü. Yapılan çalışmada Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığı ve Suriye'ye geçmeye hazırlandığı belirlendi. Şüpheli, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru ilerlediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

