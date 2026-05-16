'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
Bazı aşklar veda nedir bilmez: Icardi'den dikkat çeken Galatasaray mesajı

Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Sözleşmesinin sona erdiği belirtilen Icardi'nin ifadeleri, sarı-kırmızılı kulübe veda ettiği yönünde yorumlara neden olurken, oyuncu paylaşımında Galatasaray'daki dönemine ve Türkiye'deki deneyimine ilişkin teşekkür ve duygusal ifadeler kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 19:19, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 19:21
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım, sarı-kırmızılı camiaya veda ettiği yorumlarına neden oldu.

Icardi paylaşımında, "Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası haline getirdiğin için teşekkürler. Beni sevilmiş, saygı görmüş ve ölümsüz hissettirdiğin için teşekkürler. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçip gider. Ama bazı aşklar veda nedir bilmez. Ve aradan uzun yıllar geçtiğinde geriye dönüp bakacağım; bir zamanlar, bu harika topraklarda gerçekten çok mutlu olduğumu bilerek, içi dopdolu bir kalple gülümseyeceğim" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şöyle:

"Dört yıl önce buraya geldiğimde, hayatın, ömrüm boyunca yaşayacağım en güzel hikayelerden birine doğru götürdüğünden habersizdim.
Bugün anlıyorum ki bu sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol olmadı. Çünkü stadyumun uğultusu, İstanbul'un ışıkları, tribünlerden yankılanan marşlar ve milyonlarca insanın sevgisi arasında.
farkında bile olmadan, evimden çok uzakta kendime bir yuva bulmuştum.
Dört yıl geçti. Dört şampiyonluk. Binlerce sarılma. Milyonlarca anı...
Ama en değerlisi kupalar değildi. Bütün bir ülkenin bana kalbini açtığını ve ruhumun en derinlerine işlediğini hissetmekti. Çünkü bazı yerler vardır, insanın içinde sonsuza dek yaşamaya devam eder.
Türkiye benim için tam olarak böyle olacak. Silinmesi imkansız bir anı. Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk. Çünkü öyle geceler oldu ki, sanki dünya doksan dakikalığına duruyordu. Ve o anlarda, tüm stadyum tek bir ağızdan şarkı söylerken, futboldan çok daha öte bir şey yaşadığımı anlıyordum.
Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm. Beni ömürleridir tanıyorlarmış gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm. Ve öyle muazzam bir sevgi hissettim ki. Bazı şeyleri kelimeler bile açıklamaya yetmez.
Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası haline getirdiğin için teşekkürler. Beni sevilmiş, saygı görmüş ve ölümsüz hissettirdiğin için teşekkürler.
Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçip gider. Ama bazı aşklar veda nedir bilmez. Ve aradan uzun yıllar geçtiğinde geriye dönüp bakacağım; bir zamanlar, bu harika topraklarda gerçekten çok mutlu olduğumu bilerek, içi dopdolu bir kalple gülümseyeceğim."

Mauro Icardi, ilk sezonundaki başarılı performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı. Galatasaray'a ilk olarak 2022 yazında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, söz konusu sezonun 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kaydettiği 2 golün ardından teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.

2022-2023'te 26 resmi karşılaşmada 23 gol kaydeden Icardi, söz konusu sezondaki şampiyonlukta takımına büyük katkı sağladı.

İkinci sezonunda gol kralı oldu

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği ikinci sezonda Trendyol Süper Lig'in gol kralı oldu. İlk sezonundaki başarılı performansının ardından Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Icardi, 2023-2024 sezonunda da takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Arjantinli santrfor, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez rakip fileleri havalandırarak hem gol kralı oldu hem de takımının üst üste 2 kez şampiyonluk yaşamasını sağladı. Arjantinli yıldız, 2023-2024 sezonunda çıktığı 47 resmi müsabakada 32 gol kaydetti.

Üçüncü sezonunda sakatlık engeli çıktı

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonunda sakatlık engeliyle karşı karşıya kaldı. 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği için sezonun geri kalanında forma giyemedi. Tecrübeli santrfor, sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamadığı 2024-2025 sezonunu 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

Mauro Icardi, bu sezon 18'i ilk 11 olmak üzere Galatasaray formasıyla 46 resmi maçta 16 gol ve 3 asiste imza attı. Icardi, 4 Şubat 2026'da Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor'a attığı golle Hagi'yi geçerek sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanının da sahibi oldu.

Zekeriya ELTİMUR

