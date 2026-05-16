Avrupa Ligi finali öncesi İstanbul'da trafik düzenlemesi
2026 UEFA Avrupa Ligi Finali kapsamında İstanbul'da uygulanacak trafik düzenlemeleri açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak final maçı ve teknik hazırlık çalışmaları nedeniyle 17-20 Mayıs tarihleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
Bu kapsamda, yarın 07.00'den müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.
Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.