İyi ki varsınız! Müdür yardımcısı sırtladı, arkadaşları sandalyesini taşıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir okulda, teknik bir arıza nedeniyle devre dışı kalan asansör, okul idaresi ve öğrencilerin birbirine kenetlenmesiyle unutulmaz bir dayanışma hikayesine sahne oldu.

Asansör Bozulunca Müdür Yardımcısı Harekete Geçti

Okulda eğitim-öğretim gören bedensel engelli bir öğrenci, ders bitiminde asansörün arızalanması sebebiyle bulunduğu katta mahsur kaldı. Tekerlekli sandalyesiyle aşağı inemeyen öğrencinin çaresizliğini fark eden Okul Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş, hiç tereddüt etmeden sorumluluk aldı. Öğrencisini tekerlekli sandalyesinden şefkatle sırtına alan Akgüneş, merdivenleri basamak basamak inerek öğrencisini güvenli şekilde zemin kata ulaştırdı.

Sınıf Arkadaşları Sandalyeyi El Birliğiyle İndirdi

Öğretmenlerinin sergilediği bu büyük fedakarlık, okuldaki diğer öğrencilere de anında örnek oldu. Engelli arkadaşlarının yukarıda kalan tekerlekli sandalyesi için sınıf arkadaşları ve diğer öğretmenler adeta seferber oldu. Öğrenciler, el birliğiyle ağır tekerlekli sandalyeyi merdivenlerden indirerek arkadaşına ulaştırdı. Okul koridorlarında yaşanan bu organize yardımlaşma, çevredekilerin ve velilerin büyük takdirini topladı.

Okul Müdüründen Teşekkür: "İyi Ki Varsınız"

Okulda yaşanan bu duygusal ve örnek anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak tüm kadroya teşekkür eden Okul Müdürü Zafer Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek nesillerin teminatı öğrencilerimize anne-baba şefkatiyle yaklaşan öğretmenlerimize, arkadaşını yalnız bırakmayan ve yardım etmeye çalışan öğrencilerimize gönülden sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız."