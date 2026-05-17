Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Belediyede 50 Milyon TL'lik 'fazla mesai' vurgunu: İşçilerin hesaplarını boşaltan şüpheli kayıp

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli S.K.Y. isimli kadın personelin, mesai arkadaşları üzerinden 50 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı iddia edildi. İşçilere "Hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai yatırıldı, iade etmezseniz kovulursunuz" diyerek mobil bankacılık şifrelerini alan personelin kayıplara karıştığı öğrenildi.

Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 08:45, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 08:51
İstanbul Kartal Belediyesi, yerel yönetim tarihinin en organize suistimal iddialarından biriyle karşı karşıya kaldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde fazla mesai tutanaklarını düzenlemekle görevli olan S.K.Y. isimli kadın personelin, hedef seçtiği işçilerin hesaplarını boşalttığı ortaya çıktı.

"Parayı İade Etmezseniz İşten Çıkarılacaksınız"

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; şüpheli S.K.Y., sahada sokakları temizleyen, okuma-yazması zayıf ve dijital bankacılık işlemlerine hakim olmayan işçileri gözüne kestirdi. Kurbanlarını tek tek arayan kadın personel, "Hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı. Bu parayı acilen belediye hesabına geri göndermeniz gerekiyor, aksi takdirde işten çıkarılacaksınız" diyerek panik yarattı. Korkuyla yanına gelen işçilerin telefonlarını alan S.K.Y., mobil bankacılık şifreleriyle tüm parayı kendi şahsi hesabına aktardı. Bu yöntemle ve yüksek miktarda borç alma vaatleriyle toplanan paranın 50 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü.

"Kanserim" Diyerek Tüm Parasını Alıp Kaçtı

Kartal Belediyesi yetkilileri yaşanan vahim skandalı doğruladı. Şüpheli kadın personelin oyunu profesyonelce kurguladığını belirten yetkililer şu açıklamayı yaptı:

"Söz konusu vahim olaya adı karışan personelimiz, bir süre önce de kansere yakalandığını iddia ederek belediyedeki tüm alacaklarının kendisine ödenmesini talep etmişti. Aldığımız duyumlara göre şahsın ailesi, mağdur işçilerin paralarını ödemeye başlamış. Ancak ortada ciddi bir suç iddiası var. Disiplin kurulumuz toplanarak gereğini eksiksiz yapacaktır."

İşçilere "Savcılığa Gitmeyin" Mobbingi İddiası

Vurgunun ortaya çıkmasının ardından dolandırıldıklarını anlayan işçilerin belediye yönetimine başvurduğu ancak skandalın büyümesini istemeyen bazı yetkililer tarafından baskı altına alındığı iddia edildi. Mağdur işçiler, olayın emniyete ve adliyeye taşınmaması yönünde kendilerine sistematik olarak mobbing uygulandığını ileri sürdü.

AK Parti'den Sert Çıkış: "Bu Sıradan Bir Disiplin Suçu Değil, Zimmettir"

Belediye meclisinde konuyu gündeme taşıyan AK Parti grubu ise skandalın sadece bir dolandırıcılık vakası olarak görülemeyeceğini, doğrudan kamu zararı doğurduğunu ilan etti. Yapılan açıklamada olayın hukuki boyutu şöyle özetlendi: "Ortada sokakları temizleyen arkadaşlarımızın hesaplarına hakedişlerinden daha fazla mesai adı altında para yatırılma durumu var. Bu para kamu parası. İşçiler de zaten kadın personele, gerçekten normal maaşlarından fazla para yattığı için inanıyor. Burada kamunun parasını zimmete geçirme suçu da var. Bu olay sıradan bir belediye disiplin mekanizması işletilerek üstü kapatılacak bir konu değil."

