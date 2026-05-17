Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
TİHEK'ten emsal 'tek erkek rezervasyon' kararı
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
Diyanet açıkladı: 2027 hac kayıt işlemleri başlıyor
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Karahan: Bozulma olursa daha da sıkılaştıracağız
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Kurban Bayramı öncesi 18 milyona yakın emeklinin beklediği 4.000 TL'lik bayram ikramiyesi ödeme süreci bugün resmen başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ikramiyeleri, maaş alma günlerine göre kademeli olarak hesaplarına aktarılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 08:57, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 08:59
Yazdır
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin bütçesine katkı sunması amacıyla ödenen bayram ikramiyelerinde beklenen gün geldi. Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibinin yararlanacağı 4.000 TL tutarındaki ikramiyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvime göre bugünden itibaren hesaplara geçiyor.

SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Günleri

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin ikramiye ödemeleri, normal şartlarda her ay aldıkları emekli maaş günlerine göre değişiklik gösterecek. Yoğunluğu önlemek adına kademeli olarak yapılacak ödemelerin planı şu şekilde:

  • Maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihleri arasında alanların ikramiyeleri, maaş aldıkları aynı gün hesaplarında olacak.

  • Maaşlarını 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde alanların ikramiyeleri 21 Mayıs günü yatırılacak.

  • Maaşlarını 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde alanların ikramiyeleri ise 22 Mayıs günü hesaplarına aktarılacak.

Bağ-Kur (4B) Emeklileri Ne Zaman Alacak?

Bağ-Kur kapsamında olan esnaf ve tarım emeklilerinin bayram ikramiyeleri ile aylıkları tek bir potada eritilerek iki günlük bir takvimde ödenecek:

  • Maaş alma günü 25 ve 26 Mayıs olan Bağ-Kur'lulara ödemeler 21 Mayıs tarihinde,

  • Maaş alma günü 27 ve 28 Mayıs olanlara ise ödemeler 22 Mayıs tarihinde tek seferde yapılacak.

Emekli Sandığı (4C) Tek Günde Tamamlanacak

Memur emeklileri, dul ve yetimlerini kapsayan Emekli Sandığı (4C) hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemelerinde süreç oldukça hızlı ilerleyecek. Bu kapsamda aylık alan tüm vatandaşların 4 bin liralık bayram ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde toplu olarak hesaplarına yatırılmış olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber