Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de kredi kartı kullanımının kayıtlı ekonomiyi destekleyen yönüne rağmen, kontrolsüz büyüyen borçluluk oranlarının hem vatandaşlar hem de küçük esnaf için ciddi bir finansal riske dönüştüğünü açıkladı.

"147 Milyon Kart Var, Borç 3 Trilyon Liraya Ulaştı"

Türkiye'deki bireysel borçluluk haritasına ilişkin sarsıcı rakamlar paylaşan Palandöken, kredi kartlarının günlük yaşamın sürdürülebilmesi için zorunlu bir parça haline geldiğini söyledi. Finansal sıkışmışlığın boyutunu özetleyen TESK Başkanı şu verileri aktardı:

"Ekmek ve Süt Alırken Bile Kart Kullanılıyor"

"Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden biri mutlak borçlu konumunda. Şu an piyasada dönen 147 milyon kredi kartı var ve vatandaşın bu kartlar nedeniyle biriken toplam borcu 3 trilyon liraya ulaşmış durumda."

Bireysel borç yükünün doğrudan iç tüketimi baltaladığını ve piyasada derin bir durgunluğa yol açtığını savunan Palandöken, kartların kullanım amacının değiştiğine dikkat çekti. Vatandaşın artık nakit parası olmadığı için en temel gıda maddelerine bile kartla yöneldiğini belirterek, "Vatandaş ekmek, süt ya da simit alırken bile kredi kartı kullanıyor. Kartlar artık hayat kurtaran bir araca dönüştü" ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği'ne "Faiz Tavanı ve Yapılandırma" Çağrısı

Mevcut faiz oranlarının borcun eritilmesini imkansız kıldığını vurgulayan Bendevi Palandöken, Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) net bir çağrıda bulundu. Kredi kartı faiz oranlarının tavan ve taban seviyelerinin acilen yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Aksi halde vatandaş bu borcun altından kalkamıyor" diyerek bankaların yapılandırma süreçlerini esnetmesini ve ödeme kolaylığı sunmasını talep etti.

"Esnaf Limitleri Dolduğu İçin Ürün Alamıyor"

Kredi kartı krizinin madalyonunun diğer yüzünde ise esnafın yer aldığını belirten TESK Başkanı, ticari kredi kartı kullanan küçük işletmelerin de çıkmaza girdiğini söyledi. Esnafın mal tedarik ederken kart limitlerine takıldığını aktaran Palandöken, "Yalnızca vatandaş değil, esnafımız da mağdur. Ticari kart limitleri dolan esnaf, iş yerine, dükkanına koymak için yeni ürün alamaz hale geldi. Bu döngü piyasadaki durgunluğu daha da körüklüyor" diyerek sözlerini tamamladı.