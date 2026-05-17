TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

Milletvekillerinin katılımıyla yasama faaliyetlerine 20 Mayıs Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek olan TBMM Genel Kurulu, iş dünyasını ve yatırımcıları yakından ilgilendiren torba yasa teklifini esastan karara bağlayacak.

Borçlu Şirket ve Vatandaşa Nefes: Taksit Süresi 72 Aya Çıkıyor

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, devlete olan borçların (amme alacakları) ödenmesinde sağlanan kolaylıklar oldu. Yasayla birlikte kamu alacaklarına ilişkin tecillerde uygulanan azami taksit süresi 36 aydan 72 aya (6 yıla) yükseltilecek. Ayrıca, bürokratik işlemleri azaltmak adına teminatsız tecil sınırı da 1 milyon liraya çıkarılacak.

Beyin Göçüne Karşı 20 Yıllık Vergi Kalkanı

Türkiye'ye yerleşen ancak son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışında elde ettikleri her türlü kazanç ve iratları tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Bunun yanı sıra, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilecek personelin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan maaş tutarları için de gelir vergisi istisnası uygulanarak nitelikli iş gücü desteklenecek.

2027'ye Kadar Yeni Varlık Barışı: İnceleme Yapılmayacak

Uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekmek amacıyla yeni bir varlık barışı dönemi başlıyor. Gerçek veya tüzel kişiler, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirdikleri takdirde, bu varlıklar hakkında geçmişe dönük hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak.

İstanbul Finans Merkezi'ne 2047 Ayarı

İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) küresel rakiplerinin önüne geçirecek finansal muafiyetlerin süresi devasa oranda artırılıyor. İFM'de katılımcı belgesiyle finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançlarına sağlanan yüzde 100 kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşların izin ve kuruluş aşamalarındaki finansal faaliyet harç muafiyeti ise 5 yıldan 20 yıla çıkarılacak.

Siyasi Trafik ve Finansal Okuryazarlık Mesaisi

Meclis'teki komisyonlar da bu hafta boş durmayacak. TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan "Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu" haftalık raporlar için toplanacak. Çarşamba günü partilerin grup toplantıları gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti kürsüsünden ekonomi paketine ve güncel siyasete dair önemli mesajlar verecek.