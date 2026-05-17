Ders çıkışı sahneye çıkan öğretmenler çocuklar için perde açıyor

Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Ders çıkışı sahneye çıkan öğretmenler çocuklar için perde açıyor

Erzincan'da yoğun okul temposunun ardından bir araya gelen gönüllü öğretmenler, sahneledikleri tiyatro oyunlarıyla çocukların hem eğlenmelerine hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 11:41, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 12:41
Yazdır
Ders çıkışı sahneye çıkan öğretmenler çocuklar için perde açıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2017'de oluşturulan "öğretmen gelişim atölyeleri" kapsamında farklı okullarda görev yapan 11 öğretmen tarafından "Öğretmen Tiyatro Topluluğu" kuruldu. Öğretmenler, derslerin ardından yürüttükleri provalarla çocuklara yönelik tiyatro oyunlarını sahneye taşıyor.

İlk olarak yetişkinlere yönelik oyunlarla sahne çalışmalarına başlayan öğretmenler, son iki yıldır özellikle çocuk oyunlarına ağırlık verdi. Büyük ilgi gören oyunlarla şimdiye kadar yaklaşık 9 bin öğrenciye ulaşan ekip, çocukların dijital dünyanın olumsuz etkilerinden uzaklaşarak sosyalleşmesini hedefliyor.

Öğretmenler, sahneledikleri oyunlarda dostluk, paylaşma, cesaret, iyilik ve dayanışma gibi değerleri ön plana çıkarırken, çocukların aidiyet duygusunun gelişmesine de katkı sunuyor.

- "Oyunlarımızda dostluğu, arkadaşlığı, cesareti ve iyiliği anlatıyoruz"

Munzur İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan topluluğun yönetmeni Cem Özcan, AA muhabirine, geçen yıl çocuk oyunları sahnelemeye başladıklarını söyledi.

Oyunların öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Özcan, "Geçen yıl 6 bin çocuğumuza ulaştık. Bu yıl hedefimizi büyüttük. Şu anda 3 bin öğrencimize oyunlarımızı sahneledik, yıl sonuna kadar 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Çocukların tiyatroya ilgi gösterdiğini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Dijital çağda çocuklarımız ekranlarla çok fazla vakit geçiriyor. Oyunlarımızda dostluğu, arkadaşlığı, cesareti ve iyiliği anlatıyoruz. Çocuklarımızın verdiği tepkilerden görmek istediğimiz karşılığı aldığımızı hissediyoruz. Haftada 3 gün okul çıkışında bir araya gelip prova yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızı eğlendirmek ve onları daha mutlu bir dünyaya hazırlamak."

Özcan, sahneledikleri oyunlara talebin her geçen gün arttığını dile getirerek, çok sayıda okuldan yeni gösterim talepleri aldıklarını aktardı.

- Sahnelenen oyunlarla geleneksel değerler aktarılıyor

Meysun Ana Anaokulu Müdür Yardımcısı Emre Cihanbaş da Öğretmen Tiyatro Topluluğunun 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koordinasyonunda kurulduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası çocuklarda ekran bağımlılığının arttığına dikkati çeken Cihanbaş, tiyatronun bu noktada önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Oyunlarla çocuklara geleneksel değerleri aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Cihanbaş, "Telefon, tablet ve televizyon bağımlılığını azaltmak için tiyatro çok güzel bir vesile oluyor. Çocuklarımıza geleneklerimizi, paylaşmayı ve insani değerleri aktarmaya çalışıyoruz. Bunun çocuklar üzerinde olumlu etkilerini görüyoruz." diye konuştu.

- "Çocuklar tiyatroyla sosyalleşiyor, paylaşmayı öğreniyor"

Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seçil Aslan ise tiyatronun çocukların sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Çocukların tiyatro sayesinde hem eğlendiğini hem de sosyal beceriler kazandığını vurgulayan Aslan, "Birlikte ortak bir şeyin parçası olmak çocuklarda aidiyet duygusunu geliştiriyor. Oyunlarda verdiğimiz dostluk, sevgi ve cesaret gibi değerlerin çocukların dünyasında iz bıraktığını düşünüyorum. Çocuklar tiyatroyla sosyalleşiyor, paylaşmayı öğreniyor ve sanatla bağ kuruyor." ifadelerini kullandı.

Okul sonrası yapılan provaların yorucu ancak keyifli geçtiğini anlatan Aslan, aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini motive ettiğini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber