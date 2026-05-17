Öğretmenden geleceğe miras: Nesli tükenen yöresel meyveleri aşılıyorlar

Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğretmenden geleceğe miras: Nesli tükenen yöresel meyveleri aşılıyorlar

Trabzon'da 59 yaşındaki biyoloji öğretmeni Ahmet Hulusi İmamoğlu, 10 yıldır bölgeye özgü unutulmaya yüz tutmuş elma ve armut türlerini aşılama yöntemiyle çoğaltıyor. Son 6 yıldır projeye öğrencilerini de dahil eden İmamoğlu, gençlere hem çevre bilinci aşılıyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 11:50, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 12:52
Yazdır
Öğretmenden geleceğe miras: Nesli tükenen yöresel meyveleri aşılıyorlar

Trabzon'da biyoloji öğretmeni Ahmet Hulusi İmamoğlu'nun başlattığı yöresel meyve ağaçlarını kurtarma operasyonu, lise öğrencilerinin katılımıyla dev bir çevre hareketine dönüştü. Doğal etkenlerle nesli tükenme tehlikesi yaşayan yerli elma ve armut türleri, usta öğreticinin teknik bilgisi ve gençlerin emeğiyle koruma altına alınıyor.

Doğa Uyanmadan Şubatta Mesai Başlıyor

Yaklaşık 10 yıldır Köprübaşı ilçesindeki köyünde şahsi olarak yürüttüğü çalışmaları son 6 yıldır okuluna taşıyan Ahmet Hulusi İmamoğlu, aşılama sürecinin takvimini paylaştı. Yağmur, sel ve sert rüzgarlar nedeniyle bazı nadir ağaçların tamamen yok olduğunu belirten İmamoğlu, "Her yıl doğa uyanmadan hemen önce, şubat ve mart aylarında belirlediğim sağlıklı ağaçlardan aşı kalemleri topluyorum. Aslında bu işin felsefesi biyolojik bir mucize; önemli olan farklı bitki dokularının birbirine uyumu ve tutması" dedi.

Kadim Karadeniz Türleri Koruma Altında

Öğrencileriyle birlikte Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Arsin ilçelerini adeta bir botanikçi gibi gezen İmamoğlu, bölgenin genetik mirasını oluşturan türleri tek tek aşılıyor. Proje kapsamında korunan ve çoğaltılan yerel lezzetler arasında; demir, laz, Arap kızı ve sinap cinsi elmalar ile değirmen, yaban, kış, aleksap, milap, hanşonap ve laynap cinsi armut türleri yer alıyor. 10 yılda yaklaşık 700 fidanı aşılayan deneyimli öğretmen, talep eden herkese bu nadir aşı kalemlerini ücretsiz dağıtabileceğini de müjdeledi.

"Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme" Modeli Sahnede

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim modellerinde de sıklıkla vurguladığı "yerinde ve uygulayarak öğrenme" metodunu okulunda başarıyla uygulayan İmamoğlu, projenin öğrenciler üzerindeki pozitif etkilerini şu sözlerle aktardı:

"Çocuklar ders kapsamında doku kültürü yöntemlerini teorik olarak zaten öğreniyorlar. Ancak bunu pratiğe döktüklerinde onlarda harika bir çevre bilinci, ağaç ve hayvan sevgisi oluşuyor. Köylerinden fidan getirip burada kendileri aşılıyorlar. 'Benim yaptığım, bana ait, benim meyvem' diyebiliyor ve gelişimlerini kendi bahçelerinde takip ediyorlar. Bu aidiyet onları çok mutlu ediyor."

"Nesli Kaybolan Armudu Doğaya Yeniden Kazandırdık"

Ahmet Hulusi Hoca ile iki yıldır omuz omuza aşılama yapan lise öğrencisi Kadir Şen ise yaşadığı gururu şu cümlelerle ifade etti: "Hocamızın sayesinde bu işe başladım. Örneğin bugün iki tane başarılı aşı gerçekleştirdik. Nesli tamamen kaybolmak üzere olan özel bir armut türünü Soğuksu mevkisinde toprakla buluşturup doğaya yeniden kazandırdık. Benim yaşımda bir genç için bu dünyaya bırakılabilecek en değerli izlerden biri."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber