Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
Tokat'ta Kelkit Çayı taştı: Evler, araziler ve köy yolu sular altında kaldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması sonucu bazı evler, araziler ve köy yolu sular altında kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 13:28, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 14:02
İlçeye bağlı Kızılçubuk köyünden geçen Kelkit Çayı son günlerdeki aşırı yağışların ardından taştı.

Taşkında bazı evler, araziler ve köy yolu sular altında kaldı.

Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, AFAD, Jandarma, DSİ, İl Özel İdaresi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çayın debisinin yükselmesi nedeniyle köyde yaşayanları ve hayvanlarını dün akşam tahliye etmişti.

Ekipler, diğer evlerin sular altında kalmaması için set çekti. Taşkında kovanların zarar görmesi nedeniyle çok sayıda arı da telef oldu.

Köy Muhtarı Hüseyin Ege, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin yanlarında olduğunu söyledi.

Ege, "Yapılan işler görünüyor. Devletimiz burada yanımızda. Vatandaş olarak yapmamız gerekenleri bizler de yapıyoruz. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Yapılması gereken ne varsa yapılacaktır. Köyün tahliyesini başarı ile tamamladık. Bazı vatandaşlarımız geri geldi. 1980 yılında da Kelkit Çayı taşmıştı. Devletimizin imkanları bu kadar da değildi. Şu anda yapılan daha farklı. O zaman köyümüzün yarısı sular altında kalmıştı. Benim ev de sular altında kalmıştı." dedi.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

