Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış politikadaki en sıcak başlıkları masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadeleden vatandaşın alım gücünü artıracak sosyal destek paketlerine kadar ekonomi yine bir numaralı gündem olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 14:35, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 14:35
Türkiye'nin iç güvenliğini, makroekonomik dengelerini ve bölgesel diplomasisini yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasıyla alınan kararları kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Ekonomide Öncelik: Enflasyon ve Alım Gücü

Kabine toplantısının en sıcak başlığı, her zaman olduğu gibi ekonomi yönetimi olacak. Toplantıda, enflasyonun ateşini düşürmek amacıyla atılan adımların sahadaki sonuçları, piyasalardaki son likidite durumu ve Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü fahiş fiyat denetimleri masaya yatırılacak. Dar gelirli vatandaşların alım gücünü korumaya yönelik yeni sosyal destek paketleri ve olası refah düzenlemelerinin bu toplantıda şekillenmesi öngörülüyor.

Dış Politikada Hürmüz Boğazı ve Ortadoğu Alarmı

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının sunumlarıyla hareketlenecek olan dış politika kulvarında gözler tamamen Ortadoğu'ya çevrilmiş durumda.

  • Gazze'deki son durum ve İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştıran askeri operasyonları,

  • ABD-İran eksenli tırmanan askeri gerilimler ve bu gerilimin küresel enerji hatlarına etkisi,

  • Bölgesel ve kalıcı barış için Türkiye'nin üstlenebileceği arabuluculuk rolleri ile ticaret dünyasının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik koridoru kabinede detaylıca analiz edilecek.

Tarihi Dönemeç: "Terörsüz Türkiye" Süreci

İç siyaset ve güvenliğin en kritik maddesini ise kamuoyunun büyük bir dikkatle takip ettiği "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturuyor. Terör örgütünün tamamen tasfiye edilmesi, silah bırakma sürecinin takvimlendirilmesi ve bu sürece eşlik etmesi muhtemel yasal/hukuki reform beklentileri, devletin zirvesinde tüm risk ve fırsat senaryolarıyla birlikte değerlendirilecek.

Yüz Binlerce Araç Yola Çıkıyor: Bayram Önlemleri

Gündemin son ancak vatandaşı en çok ilgilendiren maddelerinden biri de yaklaşan Kurban Bayramı tedbirleri. Bayram tatili nedeniyle yurt genelinde yüz binlerce aracın trafiğe çıkacak olması, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarını harekete geçirdi. Kabinede, otoyollardaki denetimler, kazaları önleyecek ek trafik tedbirleri ve güvenli seyahat stratejileri son karara bağlanacak.

