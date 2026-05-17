Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmasının ardından 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çavuşoğlu ailesine başsağlığı diliyorum. Merhumun mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.
AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çavuşoğlu'nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00'te Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Antalya milletvekilimiz, sevgili kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinin vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, başta sevgili kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm Çavuşoğlu ailesine başsağlığı diliyorum. Merhumun mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
ALANYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI
Aydın Çavuşoğlu'nun vefatının ardından spor ve iş dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.
Yayınlanan mesajda, "Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Çavuşoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.