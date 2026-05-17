Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Öğrencilere üniversite desteğiyle yerleşkede düğün: 'İkramlar bizden'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) yüksek lisans eğitimi gören biri Sudanlı iki kişi rektörlük desteğiyle evlendi. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin "İkramlarımız, düğün salonumuz bizden" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 17:19, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 17:19
Rektörlük üniversitenin iki öğrencisine düğün için salon ve organizasyon desteği verdi. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi İremnur Şen (26) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancılara Türkçe Öğretimi yüksek lisans öğrencisi Sudan uyruklu Hafız Ahmed (32) okulda evlendi.

NEVÜ Tafana Sosyal Tesisleri'nde, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı düğün töreninde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri sahne aldı. İlahiyat Fakültesi öğretim görevlileri de Kuran okuyup dua etti.

Evlilik kararı aldıktan sonra üniversite yönetiminin desteğiyle düğünü öğrencisi oldukları yerleşkede yapmanın heyecanını da yaşadıklarını belirten öğrenci Şen, "Aşkımızın başladığı yerde bunu taçlandırmak çok anlamlı. Onu tanıdım, karakterini çok sevdim" dedi.

Düğününe ailesinin gelememesi nedeniyle üzgün olduğunu belirten damat Ahmed de şöyle konuştu:

"Buraya ilk geldiğimde damat olacağımı tahmin etmemiştim. Ülkeme dönüp öğretmen olmak istiyordum. Eşim ile tanıştık. Onu çok sevdim ve ailesinden istedim. Ailem de çok mutlu oldu. Kendi memleketimde de yakın zamanda düğün yapacağız."

Rektör: İkramlarımız, düğün salonumuz bizden

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin öğrencilere tesis ve ikramlar konusunda destek olmaya karar verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Düğüne de ev sahipliği yapıyoruz. İkramlarımız, düğün salonumuz bizden. Damadımız Sudanlı olduğu için onun ailesi gelemedi ama kızımızın ailesi de burada.

Biz bundan sonra öğrencimizken düğün yapmaya karar veren tüm öğrencilerimizin düğününü üstleneceğiz. İsteyen öğrencilerimizin düğününü burada gerçekleştireceğiz.

Böylece onların yuva kurma sürecine küçük de olsa bir katkıda bulunacağız. Böylelikle hem evlilik kurumunu hem de aile kurmayı teşvik edip devletimizin imkanlarıyla bunu kolaylaştırarak küçük bir katkıda bulunacağız."

