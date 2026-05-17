Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye katılacak' iddialarına yanıt

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Balıkesir oldu.

Kuvayı Milliye Meydanı'ndaki mitingde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "AK Parti'ye geçecek" iddialarına yanıt verdi.

"Bu dedikodu yapmaktır, siyaset değildir" diyen Akın, "Gazi Mustafa Kemal'in evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Cumhuriyet'e layık olmak için, Atatürk'ün ideallerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Akın, "Defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum; Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim" vurgusunda bulundu.