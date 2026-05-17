Türk denizaltısı ve savaş gemisi, KKTC'de liman ziyareti yapacak
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü denizaltısı ile TCG Meltem hücumbotunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) liman ziyareti yapacakları bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 20:53, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 20:54
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, TCG I. İnönü Denizaltısı'nın (S-360) Girne Turizm Limanı'nda, TCG Meltem Hücumbotu'nun (P-334) ise Gazimağusa Ticari Limanı'nda halkın ziyaretine açılacağı duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşların denizaltı ve gemiyi yerel saatle 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyaret edebileceği kaydedildi.