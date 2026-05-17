Kuyu temizlerken zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi
Kuyu temizlerken zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Koçpınar köyünde bahçedeki su kuyusunda temizlik yaparken zehirlenen 4 vatandaştan 3'ü hayatını kaybederken, 1'i de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 21:00, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 21:00
Bahçe kuyusunu temizlerken zehirlenen 4 kişiden 3'ü öldü

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aynı aileden 3 kişi can verdi

Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Y.'yi çıkarttı.Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Y'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

