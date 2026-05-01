18 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'da düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun (WUF13) resmi açılış törenine katılacak.
(Bakü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu'na iştirak edecek.
(Londra)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Televizyon, İnternet ve Dijital Oyunların Şiddetle İlişkisi Üzerine" başlıklı çalıştaya katılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini, 1. çeyreğe ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak.
(İstanbul/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'ya resmi ziyarette bulunarak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na katılacak.
(Berlin)
2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.
(Tahran/Kudüs/Washington)
3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.
(Beyrut/Kudüs)
4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- 2026 FIVB Milletler Ligi karşılaşmaları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın medya günü, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/16.00)