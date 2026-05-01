18 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kuyu temizlerken zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi
Kuyu temizlerken zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

18 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

18 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 00:01, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 00:02
Yazdır
18 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'da düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun (WUF13) resmi açılış törenine katılacak.

(Bakü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu'na iştirak edecek.

(Londra)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Televizyon, İnternet ve Dijital Oyunların Şiddetle İlişkisi Üzerine" başlıklı çalıştaya katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini, 1. çeyreğe ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'ya resmi ziyarette bulunarak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na katılacak.

(Berlin)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2026 FIVB Milletler Ligi karşılaşmaları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın medya günü, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/16.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber