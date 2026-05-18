Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;
Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve/veya örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları ve mahrem sorumlu/operasyonel hat irtibatı bulunan 7'si aktif kamu görevinde olan toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 11 ilde, 18.05.2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.