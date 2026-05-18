Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli olarak tanıtan suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Başsavcılık bünyesindeki Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen incelemelerde, şüphelilerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü işlemlerini bahane ederek vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Sahte Evrak ve Paravan Şirket Kullandılar

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin bakanlık ve bağlı kuruluşlarla herhangi bir resmi bağlarının bulunmadığı belirlendi. Buna rağmen kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtan örgüt üyelerinin, bakanlık antetli sahte belgeler hazırladığı, gerçeğe aykırı sözleşmeler düzenlediği ve paravan şirketler üzerinden organize şekilde hareket ettiği ortaya çıkarıldı.

Yapılan tespitlerde, suç örgütünün 23 kişiyi dolandırarak toplam 642 milyon 853 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

MASAK Raporları Dev Para Trafiğini Ortaya Çıkardı

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında ise örgütün finansal ağına ilişkin dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Rapora göre, paravan şirketler üzerinden toplam 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 TL'lik para hareketi tespit edildi.

23 İlde Eş Zamanlı Operasyon

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.