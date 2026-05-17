2026 Bakır Hurda Fiyatı Netleşti!

İlandır...

Özellikle imalat sektöründe ham maddeye ulaşma maliyetlerinin artması, bakır hurda fiyatı listelerini yeniden şekillendirdi.

Teknolojik dönüşüm adımları, elektrikli araç üretimindeki ivmelenme ve yeşil enerji yatırımları da ikincil ham madde kaynaklarına yönelimi zirveye taşıdı. Tedarik zincirindeki tıkanıklıklarla madencilik alanındaki yüksek operasyonel giderler birleştiğinde geri dönüştürülmüş metal tedariki küresel pazarın kurtarıcısı haline geldi. Türkiye genelindeki geri dönüşüm merkezlerinde de bu doğrultuda bakır hurda değeri artış göstermeyi sürdürüyor.

Güncel LME Verilerine Göre Bakırın Kilosu Ne Kadar Oldu?

Uluslararası emtia pazarının yönünü belirleyen Londra Metal Borsası, 2026 Mayıs ayı itibarıyla tarihi rekor seviyelere yaklaşan işlem hacimlerine sahne oluyor. Peru'daki acil durum kararları ve Orta Doğu'daki lojistik aksamalar, LME stoklarındaki daralmayı tetikledi. Mevcut küresel endeks, iç piyasadaki döviz kuru çarpanıyla birleşince yerel geri dönüşüm sektöründe tüm rakamları altüst etti. Bu noktada "Bakırın kilosu ne kadar?" sorusu, yeni listelerle resmi yanıtını buldu.

Piyasadaki en saf türev olarak kabul gören soyma grubu ham maddelerin kilogram fiyatları artmaya devam ediyor. İmalat artığı ve kırkambar olarak nitelendirilen ikinci sınıf malzemelerin ücretleri de yukarı yönlü bir ivme kazanıyor. Borsadaki ani dalgalanmalar, yerel toplama merkezlerinde anlık fiyat değişimlerine yol açan hususların başında geliyor. Dolayısıyla atıl ürünlerin mevcut değerlerinin öğrenilmesi için güncel borsa grafiklerinin yakından takip edilmesi önem arz ediyor.

Piyasalarda Hareketlilik Başladı: Bakır Kablo Hurda Fiyatı Açıklandı

İçeriğinde bulunan izolasyon malzemeleri nedeniyle ayrıştırma işlemi gerektiren bakır kablo atılları, yeni dönemde piyasaya adeta can suyu verdi. Değinilen geri dönüşüm malzemeleri, elektrik şantiyelerinden yenileme projelerinin yapıldığı bölgelere varan çeşitli alanlardan temin edilir. Bünyesinde barındırdığı metal oranına göre sınıflandırılan ürünler, kablo soyma makinelerinin yardımıyla ayıklanır. Sektördeki durağanlığa son veren gelişmeler neticesinde bakır kablo hurda fiyatı listeleri de netlik kazandı.

Kalın kesitli enerji kablosu grubundaki ürünlerin kilogram değeri artış göstermeyi sürdürüyor. Bununla birlikte TTR tipi atılların güncel ücretleri de zirveye çıkmaya devam ediyor. Bu noktada geri dönüşüme dahil edilen bakır kablo hurdalarının fiyatı, içerdiği saf metal oranına göre yeni tarife üzerinden belirleniyor.

Bakır Hurda Fiyatı Neden Değişiyor?

Metal piyasasındaki ücretlendirmelerin sabit kalmaması, çok katmanlı makroekonomik dinamiklerle ilişkilidir. Dolayısıyla bakır hurda fiyatı listelerini şekillendiren yerel ve küresel etkenler, geri dönüşüm piyasasını doğrudan etkiler. Atıl ürünlerin güncel ücretlerinin değişkenlik göstermesinde rol oynayan temel unsurlar aşağıdaki gibidir:

Birincil etken, Londra Metal Borsası (LME) bünyesindeki kontratların günlük seyridir.

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik krizler de önemli bir faktördür.

Döviz kurlarının dalgalanması, fiyatları belirleyen temel unsurlardan biridir.

Atıl ürünlerin fiziksel durumu ve metal oranı, kilogram ücretlerini şekillendirir.

Geri dönüşüm alanındaki maliyetler de ürünlerin güncel fiyatlarını belirler.

Bakır hurda ücretlendirmesinde yukarıda sıralanan hususların yanı sıra nakliye giderleri de dikkate alınır. Ayrıca geri dönüşüm alanındaki arz-talep durumu da fiyatların belirlenmesinde kritik rol üstlenir. Söz konusu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda ise atıl ürünler için en uygun değerler üzerinden ücretlendirme yapılır.

Ederi üzerinden profesyonel bir teklif almak için siz de hurdakablofiyat.com adresini ziyaret ederek bakır hurda fiyatı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bakır Hurda Geri Dönüşümünde Arz-Talep Oranı Ne Durumda?

Emtia dünyası, arz ve talep dengesinin anbean değişmesine sahne oluyor. Yapay zeka veri merkezlerinin inşası ve küresel çapta genişleyen 5G altyapı projeleri metale olan ihtiyacı artırdı. Ayrıca doğadan yeni maden çıkarıp bunu işlenebilir hale getirmek çevresel mevzuatlar ve yüklü enerji faturaları nedeniyle her geçen gün zorlaşıyor. Bu noktada geri dönüşüm sektörü, değerli metallerin sektöre kazandırılmasında tek çıkış yolu olarak görülüyor.

Piyasadaki talep grafiği dik tırmanışını sürdürürken arz tarafı ise aynı hızda esneklik kazanmıyor. Yıkım projelerinden veya endüstriyel imalat atıklarından elde edilen dönüştürülebilir malzeme miktarı, devasa fabrikaların ham madde açığını kapatmaya yetmiyor. Söz edilen durum, mevcut dengenin talep lehine bozulmasına yol açıyor. Dolayısıyla bakır hurda fiyatı listeleri de hız kesmeden artan ücretlerle dolup taşmaya devam ediyor.