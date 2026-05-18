16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlenen suç şebekelerinin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile işbirliği içinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 il merkezli yürütülen operasyonlarda 140 şüpheli gözaltına alındı.

7 milyar liralık tedbir

Operasyon kapsamında şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Adli makamlarca yürütülen soruşturma doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 7 milyar 60 milyon TL olan mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda; 57 adet taşınmaz, 9 adet taşınır (araç), 235 adet banka hesabına yönelik tedbir kararı uygulandı.

94 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 94'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

"Suç şebekelerine göz açtırmıyoruz"

İçişleri Bakanlığı, operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede suçla mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi. Açıklamada, "Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı, MASAK'ı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.