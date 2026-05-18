BKM açıkladı: Türkiye'deki toplam kart sayısı 462 milyona ulaştı
Selde kepçesiyle 30'dan fazla kişiyi kurtardı

Samsun'un Havza ilçesindeki selde kepçesiyle yardıma koşan iş makinesi operatörü, sele kapılan ve mahsur kalan 30'dan fazla kişiyi kurtardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 13:01, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 13:37
İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi.

Belediyeden emekli 48 yaşındaki Mevlüt Çavdar, kendisine ait kepçesiyle selin yaşandığı alana gitti.

Çavdar, Kazım Paşa Caddesi'nde sele kapılan kişiler ile Hasan Aktar Caddesi'nde bir spor salonunda mahsur kalan çocukları kurtardı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Çavdar'ın selde 30 kişiyi kurtardığı anlar yer aldı.

Çavdar, yağış başladığında derenin debisinin yükseldiğini fark edince çarşıdan eve dönüp kepçeyi aldığını söyledi.

Vatandaşa yardımcı olmak için kepçeye binerek selin yaşandığı bölgeye gittiğini belirten Çavdar, şunları dile getirdi:

"O arada çarşıya sel gelmişti. Kurtarabildiğimiz zordaki arkadaşları, sele kapılanları kepçeyle kurtardık, 30 canı kurtardık. Belki daha fazlası da vardır ama işte spor salonunda 15 çocuğumuz vardı. Mahsur kalmışlardı, su basmıştı. Kapıyı açamadık ama kepçenin ağzıyla açtım kapıyı. Onları aldık, kepçeyi ikinci kata çıkardık. Oradan geldik meydana, sele kapılan vatandaşlar, bayanlar, çocuklar vardı, arabalar vardı. O arabaların içindekileri kurtardık, camdan çıkardık ufak çocukları aldık arabamıza, kepçemize. Onları da emniyetli bir yere bıraktık. Daha sonra yardım etmeye, vatandaşlık görevini yapmaya devam ettik."

Çok zor anlar yaşadıklarını ifade eden Çavdar, insanların bağrışmalarını duyunca kendi canından bile vazgeçtiğini ifade etti.

Daha sonra cep telefonu görüntülerini izlediğinde duygulandığını dile getiren Çavdar, "Sağ olsunlar işte yorum yazanlar oldu, görüntüleyenler oldu. Duygulanıyor insan. Her bir satırını okursan çocuğun, adamın, ailenin, kızın yazdıklarını ister istemez duygulanıyorsun ve gururlanıyorsun da. Tabii ki bu insanlara 'bu yardımı yapabilmişim ben' diye duygulanıyorum. Çok gururlandım." diye konuştu.

- "Mevlüt ağabeyimiz kepçeyle geldi kurtardı bizi, Allah razı olsun"

Çavdar'ın 15 çocuğu kurtardığı spor salonunun işletmecisi Bahri Lülebaş ise selin ardından salonda mahsur kaldığını söyledi.

Lülebaş, "Burayı çok kötü sel bastı. Zor durumda kaldık salonda. Sağ olsun Mevlüt ağabeyimiz kepçeyle geldi kurtardı bizi, Allah razı olsun. Hani o kurtarmasaydı içeride büyük ihtimal ya sakatlanırdık ya çıkamazdık. O gün çok yüksek bir sel geldi buraya. Kapıyı açamadık. İçeride 15 sporcu vardı. Sağ olsun, Mevlüt Çavdar ağabeyimiz kepçeci. Allah razı olsun bize kapıyı açtı, kepçeyle kurtardı. Büyük bir doğal afet atlattık." dedi.

