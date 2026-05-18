Kenan Yıldız: Önceliklerim ailem, dinim ve futbol

BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?
Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Ana sayfaHaberler Spor

Kenan Yıldız: Önceliklerim ailem, dinim ve futbol

Avrupa futbolunun yükselen yıldızları arasında gösterilen milli futbolcu Kenan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin Nisan 2026 sayısına konuk oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 13:36, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 13:29
Yazdır
Kenan Yıldız: Önceliklerim ailem, dinim ve futbol

Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda adından söz ettiren yıldız oyuncu, Ayın Tarihi'ne verdiği röportajda çocukluk yıllarından profesyonel kariyerine, milli takıma ve geleceğine dair hedeflerinden saha dışındaki yaşamına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Kendisini sakin ve normal biri olarak tanımlayan, arkadaş çevresinde oldukça hiperaktif ve neşeli olduğunu belirten genç yıldız, hayatındaki öncelikleri ise "ailem, dinim ve futbol" sözleriyle özetledi.

Saha dışındaki yaşamına dair de açıklamalarda bulunan genç futbolcu boş vakitlerinde farklı spor branşları ile uğraştığını, padel tenis ve golf oynamaktan, arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlandığını ifade etti.

Futbola olan tutkusunun çok küçük yaşlarda Almanya'da evlerinin önünde top oynayarak başladığını anlatan Kenan Yıldız, kariyer yolculuğunda ailesinin desteğinin belirleyici rol oynadığını vurguladı. Babasının her gün kendisiyle antrenman yaptığını, ailesinin ise onu turnuvalara ve antrenmanlara götürmek için büyük fedakarlıklar gösterdiğini söyleyen milli futbolcu, "Onlar olmasaydı burada olamazdım." sözleriyle ailesine teşekkür etti.

"Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum"

Ay yıldızlı formayla çıktığı her maçta gönüllerde ayrı bir yer edinen, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile elde ettiği başarılarla Türk futbolunun geleceğine dair umutları güçlendiren milli sporcu, milli formayla yaşadığı gururu da dile getirdi. Ay yıldızlı forma altında mücadele etmenin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Kenan Yıldız, Türkiye'yi seçmesinin tamamen aidiyet duygusundan ve ülkesine olan sevgisinden kaynaklandığını vurguladı. Milli sporcu, "Türkiye'yi seviyorum ve Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Türkiye benim ülkem." sözleriyle milli formaya olan bağlılığını da ifade etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile UEFA Euro 2024 sürecini de değerlendiren Yıldız, turnuvada en unutamadığı maçın Avusturya karşılaşması olduğunu belirtti.

Takım olarak ortaya koydukları mücadele ruhunun Türk futbolunun geleceği adına büyük umut verdiğini söyleyen milli futbolcu, Türkiye'nin 24 yıl sonra katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda genç ve dinamik kadroyla önemli başarılara imza atabileceklerine inandığını söyledi.

Röportajda gençlere tavsiyelerde bulunan Kenan Yıldız, başarı yolunda karşılaşılan zorluklara rağmen pozitif kalmanın önemine vurgu yaptı. Aile desteğinin kariyer yolculuğundaki en büyük güç olduğunu ifade eden milli yıldız, "Kendi yeteneğinize inanın ve her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın, gerisi de gelecektir." mesajını verdi.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın başarı yolculuğunu ve geleceğe dair hedeflerini anlattığı röportajın yer aldığı Ayın Tarihi dergisinin Nisan 2026 sayısına linkten ulaşabilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber