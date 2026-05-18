BKM açıkladı: Türkiye'deki toplam kart sayısı 462 milyona ulaştı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 13:51, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 13:52
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisinin koruması altındaki 263 İsrailli, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

İsrailli grup, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler gerçekleştirerek provokatif eylemlerde bulundu.

İsrail polisi, baskın sırasında söz konusu İsraillilere "koruma" sağlarken Filistinlilerin Aksa'daki hareketliliğine ise kısıtlamalar getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, son dönemde polis korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artırarak kentin tarihi ve İslami kimliğini hedef aldığını vurguluyor.

