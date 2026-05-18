Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli Ebu Cezer ve ailesini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada Gazze dramını anlatan videolarıyla tanınan 11 yaşındaki Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 14:46, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezer'le Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Basına kapalı kabulde, Cezer'in babası ve halası da yer aldı.
Ramazan Ebu Cezer, yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.