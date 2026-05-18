BKM açıkladı: Türkiye'deki toplam kart sayısı 462 milyona ulaştı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Genç sağlıkçılar köylerdeki çocuklara ilk yardım eğitimi verdi

Muş'ta Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında gittikleri köylerde çocuklara ilk yardım ve hijyen eğitimi vererek öğrendiklerini sahada uygulama imkanı buluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 15:25, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 16:24
"Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışıyla düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine hem de sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlıyor.

Muş'ta da meslek lisesinin sağlık bölümündeki gönüllü öğretmen ve öğrenciler, kırsal bölgelerdeki öğrencilere ulaşarak hem ilk yardım hem de hijyen kuralları konusunda bilgilendirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda merkeze bağlı Soğucak köyüne giden 2 öğretmen ve 5 öğrenci, çocuklara Heimlich manevrası, temel ilk yardım, kişisel hijyen kuralları, el yıkamanın önemi ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktardı.

Hazırladıkları sunum ve uygulamalı eğitimlerle çocukları bilgilendiren lise öğrencileri ve öğretmenler, yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Muş Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Özçelik, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla okul olarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmaları yaparken köylerde eğitim gören çocukları unutmadıklarını belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"81 ilimizde etkinlikler yapılıyor. Biz de öğrenciler olarak bu faaliyete katıldık. Muş'ta sağlık alanı olarak iki köy okulumuzda hijyen ve ilk yardım eğitimi verdik. Öğrencilerimizin öğrendiklerini sahaya yansıtmaları, topluma faydalı olmaları açısından bu etkinliği gerçekleştirmesi bizim açımızdan son derece önemlidir. İlk aşamada iki okulumuza gittik. Diğer köy okullarını da programa alacağız. 1000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz."

"Çalışmamızı milli ve manevi değerlerle güçlendirerek yürüttük"

Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Merve Alıcı da hijyen ve ilk yardım eğitimi için köylerdeki okullara gittiklerini anlattı.

"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" teması çerçevesinde düzenledikleri eğitimi öğrencilere duyurduklarında hemen gönüllü olduklarını dile getiren Alıcı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz sorumluluk alarak öğrendiklerini toplumsal hayatla bağdaştırmak istediler. Gideceğimiz okuldaki öğrencilere sergilemek için sunum hazırladılar. Çalışmamızı milli ve manevi değerlerle güçlendirerek mesleki kimlik gelişimini de kapsayacak şekilde bütüncül bir anlayışla planlayıp yürüttük. Süreç boyunca öğrencilerin aktif katılımını esas alarak iş birliği, sorumluluk alma ve üretkenlik örneklerini yaygınlaştırdık. Azim, bağımsızlık, çalışkanlık ve vatanseverlik değerlerini öne çıkarmış olduk. Böylelikle eğitimimizi hazırladık ve öğrencilerimize sunduk."

Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümü öğrencilerinden Sude Naz Türkday da faaliyete gönüllü katıldığını söyleyerek "Buradaki kardeşlerimize ilk yardım ve hijyen kurallarını anlattık. Eğitimi ilgiyle dinlemeleri bizi çok mutlu etti. Öğrendiğimiz bilgilerin sadece bizde kalmasını değil, küçük kardeşlerimize de aktarılmasını istedik. Öğrencilerimiz için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim alan öğrencilerden Asel Nur Solundu ise "İlk yardım ve hijyen eğitimi aldık. Çok güzel bilgiler öğrendik. Ablalarımıza, ağabeylerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

