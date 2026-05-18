Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ulaştırma sektörünün ve iç piyasa dinamiklerinin en önemli göstergelerinden biri olan motorlu kara taşıtları istatistiklerini güncelledi. Nisan ayı itibarıyla hem trafikteki toplam araç popülasyonunda hem de sürücülerin yakıt ve renk tercihlerinde dikkat çekici değişimler yaşandı.

Aylık Bazda Yüzde 13,8'lik Canlanma

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 182 bin 34 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, otomotiv piyasasının bir önceki aya (mart ayına) göre yüzde 13,8 oranında büyüdüğünü gösterdi. Aylık artışta başı yüzde 52,8 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 41,8 ile traktör çekerken, motosiklet kayıtları yüzde 25,7, otomobil kayıtları ise yüzde 1,9 artış gösterdi. Öte yandan, geçen yılın aynı ayına göre genel kayıtlarda yüzde 5,2'lik hafif bir daralma kaydedildi.

Trafiğin Yarısından Fazlası Otomobil

Nisan ayı sonu verilerine göre, Türkiye'deki toplam 34 milyon 199 bin 933 adet taşıtın yapısal dağılımı da netleşti. Ülke genelindeki araçların yüzde 51,8'ini otomobiller oluştururken, onu yüzde 21,3 ile motosikletler ve yüzde 14,5 ile kamyonetler izledi. Ticari yükü sırtlayan kamyonlar yüzde 3,1, tarımın can damarı traktörler ise yüzde 6,8'lik pay sahibi oldu.

Otomotivde Elektrikli ve Hibrit Devrimi

Ocak-Nisan 2026 dönemini kapsayan ilk 4 aylık veriler, Türk tüketicisinin otomobil tercihindeki yeşil dönüşümü gözler önüne serdi. Yeni trafiğe çıkan 306 bin 534 adet otomobil arasında hibrit araçların payı yüzde 32,5'e, tam elektrikli araçların payı ise yüzde 18,7'ye fırladı. Böylece yeni nesil motorlar toplam pazarın yüzde 51,2'sini ele geçirerek geleneksel dizel (yüzde 8,1) ve LPG (yüzde 0,7) seçeneklerini adeta marjinalleştirdi. Ancak tarihsel birikime bakıldığında, trafikteki toplam 17,6 milyon otomobilin yüzde 32,2'si halen dizel ve yüzde 29,6'sı LPG'li olma özelliğini koruyor.

Sürücülerin Motor Hacmi ve Renk Tercihi

Yeni kayıt yapılan otomobillerin motor silindir hacmi dağılımında, vergi avantajı ve yakıt tasarrufu sağlayan 1300 cc ve altı araçlar yüzde 32,5 ile lider konumda yer aldı. Renk seçiminde ise Türkiye'nin geleneksel çizgisi değişmedi; yeni araçların yüzde 42,2'si gri, yüzde 25,3'ü beyaz ve yüzde 11,4'ü siyah olarak yollara çıktı.