BKM açıkladı: Türkiye'deki toplam kart sayısı 462 milyona ulaştı
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Tarsus'ta saldırgan kaçış güzergahında cinayetlerine devam etti: 4 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şüphelinin farklı noktalarda düzenlediği silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olay yerinden araçla kaçan saldırganın yakalanması için jandarma ekipleri helikopter destekli operasyon yürütüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 17:50, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 17:51
Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.Ö., Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçış Güzergahında Cinayetlere Devam Etti

Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı.

Helikopter Destekli Arama Çalışması Başlatıldı

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yaralı Sayısının Artmasından Endişe Ediliyor

Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

