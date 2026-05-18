Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen "Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"ne katıldı.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve ticaret dünyasının emektarlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın düzenlenmesinde emeği geçen TOBB yönetimine ve Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Erdoğan, birliğin Türkiye'nin ekonomik vizyonundaki önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin son yıllarda katettiği mesafede iş dünyasının imzasının olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti;

Konuşmamın başında; Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasında emeği olan, ülkemizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı ve katkısı bulunan tüm kardeşlerime sizlerin şahsında şükranlarımı sunuyorum. Birazdan 23'ü Genel Kurul delegesi, 22'si oda ve borsa genel sekreteri olmak üzere 45 kardeşimize berat ve plaketlerini takdim edeceğiz. 10, 20 ve 30 yıllık hizmet süreleri boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında özveriyle çalışan, Birliğin adeta kurumsal hafızası olan bu kardeşlerimizi tek tek kutluyorum.

"Türk ekonomisinin gerçek potansiyelini harekete geçirdiniz"

Biliyorsunuz; marifet, her şeyden önce iltifata tabidir. Birliğin her sene Mayıs ayında düzenlediği bu merasim, esasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının kendi mensuplarına ödediği bir gönül borcu, vefa göstergesi ve iltifat nişanesidir. Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz bu süre zarfında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ifa ettikleri mühim vazifelerin yanı sıra, yaptıkları fedakarlık ve elde ettikleri başarılarla aynı zamanda ülkemizin de önünü açtılar. Türk ekonomisinin gerçek potansiyelini harekete geçirerek; ihracattan yatırıma, üretimden istihdama, Türkiye Yüzyılı'na giden yolun kilometre taşlarını döşediler. Emek verdiler, sabrettiler, azmettiler. Büyük ve güçlü Türkiye'ye duydukları inançtan, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler. Bunun için sizlerle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ailesinin tüm mensuplarına; ekonomi, ticaret, sanayi ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyan tüm kardeşlerime bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 365 ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ve deniz ticaret odası ile özel sektörümüzün çatı kuruluşu olarak hakikaten çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. 81 ilimiz ve 160 ilçemizdeki oda ve borsalarımız, şehirlerimizin kalkınması için her fırsatı değerlendirerek, tüm imkanlarını seferber ederek çok samimi bir gayreti ortaya koyuyor. Tabii gayret samimi, niyet de halis olunca karşımıza çıkan başarı tablosu hamdolsun her geçen gün biraz daha büyüyor, daha belirgin hale geliyor. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten üçüncü oda sistemidir. Birlik; 2 milyon 634 bin üyesiyle Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir, omurgasıdır, en büyük itici gücüdür. Halihazırda ihracatımızın yüzde 99'u, yani 273 milyar dolarlık kısmı oda ve borsa üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde, 17 milyonluk bir mevcutla kayıtlı istihdamın yüzde 74'ü bu firmalarımız tarafından sağlanıyor.

"Aldığımız mesafede sizlerin emeği ve imzası var"

Özellikle son dönemde oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Tarımdan eğitime, ticaretten teknolojiye farklı kulvarlarda aldığımız mesafelerin her aşamasında sizlerin emeği ve imzası var. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz. Toprak Mahsulleri Ofisimizle ilk yatırımı yaparak devamında özel sektörümüzü de sürece dahil ederek tarımda lisanslı depolama sistemine geçmemize ve gıda arz güvenliğinin teminine sizler öncülük ettiniz. Kurucu ortaklarından biri olduğunuz Kredi Garanti Fonu ile üyelerinizin banka kredilerine kefil olarak finansmana erişimi kolaylaştırdınız. Ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde stratejik bir konuma ulaştıracak ilk kuantum bilgisayarını ASELSAN'ımızla birlikte sizler ürettiniz. 81 ilimizde 81 okul inşa ettiniz. Asrın felaketinde tüm imkanlarınızı, tüm kaynaklarınızı depremzedelerimiz için sahaya sizler indirdiniz. Afetzedelerimize söz verdiğimiz ve hamdolsun geçtiğimiz yılın Aralık ayı itibarıyla anahtarlarını teslim ettiğimiz 455 bini aşkın deprem konutunun yapımına en büyük desteği sizler verdiniz.

"Her fırsatı şeamet tellallığı için kullananlara prim vermeyeceğiz"

Son olarak Türkiye'nin ilk elektrikli aracı Togg'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. Yurt içinde yüzde 35'lik pazar payı ile liderlik koltuğuna yerleşen Togg, birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor. Bununla birlikte şu hususu da üzülerek sizlerin ve milletimizin takdirine sunuyorum. Biz Türkiye'ye on yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz.

Millete ve memlekete hizmet yolunda neredeyse çeyrek asrı geride bırakmak üzereyiz. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle hareket ettik ve ediyoruz. Son 22,5 yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk.

"İhracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz"

Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği; savaş ve çatışmaların su, iklim, gıda ve enerji krizlerini takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bakınız burada sizlerin de çok iyi bildiği bazı rakamları hatırlatmak isterim değerli kardeşlerim. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 4,5 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,1 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 13 bin 110 dolara ulaştırdık.Dış ticaret hacmimizi 617 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 361 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız. Özellikle ihracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 19,3 milyar dolara ulaşarak Nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık değeri olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında kaydedilen bu artış, savaş ve krizlerin yol açtığı zorluklara karşın Türkiye'nin ihracatının güçlü ivmesini koruduğunu gösterdi.

2024 yılının Ocak-Nisan döneminde 82,9 milyar dolar değerinde ihracat yaptık. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 2024'te yüzde 2,5 artışla 257,6 milyar dolara yükseldi. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımız 2023'te 7 kat artarak 101,7 milyar dolara çıktı. Hizmetler ticareti fazlamız 2023 yılında 52,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve bu tutar cari dengemize güçlü bir katkı sağladı. Türkiye, hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren altıncı ülkesi konumuna yükseldi. Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 5,5 milyar doları aştı. SAHA EXPO 2024 fuarında 4,3 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 6,2 milyar dolar iş hacmine sahip 123 anlaşma imzalandı.

"İşsizlik oranımız tek haneli seyrini sürdürüyor"

İhracatta yakaladığımız ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinliyoruz. 2023'te 56,7 milyon ziyaretçi ağırladık, 54,3 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Turizm gelirimizi 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artırarak 8 milyar 784 milyon dolar seviyesine taşıdık. İşsizlik oranımızı yüzde 8,6'ya indirdik. İstihdam sayımızı 32,5 milyon kişiye, istihdam oranımızı ise yüzde 49,5'e yükselttik. İş gücüne katılma oranımız yüzde 54,2'ye çıkarken işsizlik oranımız tek haneli seyrini sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin potansiyelinin farkında olan yurt dışı yatırımcılar da son 21 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 262 milyar dolar tutarında yatırım yaptılar. Bu yatırımcılar aynı zamanda 1 milyon 300 bin kişiye istihdam sağlayıp yılda 70 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize döviz kazandırdılar.